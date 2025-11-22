Temporada de corais traz apresentações natalinas gratuitas em Shopping de Londrina

Coral cambeense “Coral Palestina” que existe há 72, se apresenta no dia seis de dezembro

Uma temporada de corais espera o público no Natal do Londrina Norte Shopping, que programou apresentações especiais, todas gratuitas e abertas, com repertório natalino que promete emocionar a todos. Realizadas próximo à decoração e ao Papai Noel, a agenda tem a Banda Guarda Mirim hoje, a partir das 20h, Concerto para a Vida – Corre Cultural (29/11, 19h30), Coral Palestrina (06/12, 19h30), Escola de Música Semi Tom (13/12, 19h30), Coral Igreja Batista em Vila Nova (20/12, 18h) e Natal para Todos – Coro Voz Viva (20/12, 19h30).

CRONOGRAMA DOS CORAIS DE HOJE ATÉ FINAL DE DEZEMBRO:

-No dia 29/11, a partir das 19h30, quem se apresenta é o Concerto para a Vida – Corre Cultural, que reúne cerca de 90 idosos cantando músicas populares e sertanejas acompanhados por um piano.

-Já no dia 06/12, às 19h30, é a vez do tradicional Coral Palestrina, que existe há 72 anos em Cambé. De acordo com o maestro Erico Engelmann, o repertório reúne canções natalinas que celebram a magia desta época do ano, além de canções populares brasileiras, interpretadas com a sensibilidade e a força de um coral que é referência na região.

– Escola de Música Semi Tom (13/12, 19h30).

-Para encerrar as apresentações da programação deste ano, haverá duas apresentações no dia 20/12. O Coral Igreja Batista em Vila Nova, às 18h, terá cerca de 20 vozes e um repertório que combina tradição e contemporaneidade, incluindo Gloria In Excelsis Deo (Surgem Anjos), Grande é o Nosso Deus (Kirk Franklin), Dádiva (Projeto Sola) e outras canções natalinas.

-Já o Natal para Todos – Coro Voz Viva, às 19h30, formado por jovens e adultos da comunidade, escolheu um repertório natalino variado, com diversos estilos musicais. A formação será de uma Camerata com violinos, violões e violoncelos, além da participação da Orquestra Corre e de crianças do Jardim União da Vitória.

O estacionamento neste estabelecimento é gratuito de segunda a sexta até às 14h (exceto feriado). Após esse horário e aos finais de semana, tarifa única de R$ 8, podendo ser paga também pelo aplicativo. São 1.748 vagas, sendo 1.484 para carros e 264 para motos. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Mande sua sugestão de pauta pelo instagram @emilymullerjorn .