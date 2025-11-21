FPF divulga tabela da primeira fase do Paranaense 2026

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) publicou a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Paranaense de 2026, que inicia no dia 7 de janeiro e tem previsão de encerramento em 7 de março. A competição apresenta uma nova fórmula de disputa, trazendo mudanças significativas em relação às últimas edições. A frase foco tabela do Campeonato Paranaense 2026 orienta o tema central do material.

Nesta temporada, os 12 clubes participantes foram divididos em dois grupos com seis equipes cada, estruturando uma primeira fase organizada e objetiva. A partir das quartas de final, o estadual passa a ser disputado em formato de mata-mata, aumentando o caráter decisivo nas etapas finais.

Diferentemente de 2025, não será realizado o “Jogo dos Campeões” na abertura, confronto que reunia os vencedores da elite e da Segunda Divisão. Com isso, a competição começa diretamente com os duelos da primeira rodada.

Primeira rodada – 7 e 8 de janeiro

A abertura marca partidas simultâneas e confrontos tradicionais. Na quarta-feira, 7 de janeiro, o Londrina recebe o Operário às 19h. No mesmo dia, o São Joseense enfrenta o Galo às 20h, enquanto Cianorte e Maringá jogam no mesmo horário. Às 20h30, o Coritiba duela com o Foz do Iguaçu.

Na quinta-feira, 8 de janeiro, a rodada se completa com Cascavel x Azuriz, às 19h, e Andraus x Athletico, às 20h30.

Segunda rodada – 10 e 11 de janeiro

A continuidade da competição ocorre no sábado, 10, às 16h, com Operário x Maringá, seguida de Coritiba x Londrina, às 18h30.

No domingo, 11, o Foz do Iguaçu enfrenta o Azuriz às 16h, mesmo horário de Andraus x São Joseense. Às 17h30, o Cianorte recebe o Athletico, e às 18h30 ocorre Galo x Cascavel.

Terceira rodada – 13 a 15 de janeiro

A rodada inicia na terça-feira, 13, com Maringá x Coritiba, às 20h.

Na quarta-feira, 14, o Galo recebe o Foz do Iguaçu às 19h. Às 20h, o Azuriz enfrenta o Londrina, e às 20h30 o Athletico joga contra o Operário.

Na quinta-feira, 15, o São Joseense recebe o Cianorte às 19h, e o Cascavel enfrenta o Andraus às 20h.

Quarta rodada – 17 e 18 de janeiro

No sábado, 17, os clássicos movimentam a rodada. Às 16h, Athletico x Coritiba protagonizam um dos encontros mais tradicionais do estado. Às 17h30, o Londrina recebe o Galo. Na sequência, às 18h30, ocorre Maringá x Azuriz, e às 20h30, Foz do Iguaçu x Andraus.

No domingo, 18, o Cianorte enfrenta o Cascavel às 17h30, enquanto o São Joseense recebe o Operário-PR às 18h30.

Quinta rodada – 20 e 21 de janeiro

Na terça-feira, 20, o Andraus enfrenta o Londrina às 19h, e às 20h ocorre Azuriz x Athletico.

Na quarta-feira, 21, o Foz do Iguaçu recebe o Cianorte às 20h. No mesmo horário, acontece Operário x Cascavel. Às 20h30, o Coritiba encara o São Joseense.

Sexta rodada – 24 de janeiro

A rodada ocorre inteiramente no sábado, dia 24. Às 16h, estão marcadas as seguintes partidas:

Maringá x Andraus

Londrina x Cianorte

Operário x Foz do Iguaçu

Cascavel x Coritiba

Azuriz x São Joseense

Athletico x Galo

Conclusão

A nova estrutura da tabela do Campeonato Paranaense 2026 busca trazer maior equilíbrio e organização ao torneio. A fase de grupos permite duelos mais distribuídos e garante previsibilidade ao torcedor, enquanto o mata-mata promete jogos decisivos e intensos. A atualização reforça o compromisso da FPF com a modernização do futebol estadual e com a transparência na divulgação das informações.