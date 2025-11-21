domingo, novembro 23, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
20.4 ° C
20.4 °
20.4 °
73 %
3.6kmh
0 %
dom
33 °
seg
25 °
ter
28 °
qua
29 °
qui
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Achado de cadáver é registrado no Jardim Tupi em Cambé nesta sexta

DestaquesPolicialPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um achado de cadáver em Cambé foi registrado na manhã desta sexta-feira (21), nos fundos do campo de futebol do Jardim Tupi. Equipes da Polícia Militar, da perícia criminal e do Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina estiveram no local para a verificação da ocorrência e os primeiros procedimentos técnicos.

De acordo com as informações repassadas pela Soldado Clessela, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, o caso chegou via COPOM, que acionou imediatamente a viatura mais próxima. Ao chegar ao endereço, a equipe constatou que um homem já se encontrava em óbito.

A policial explicou que, em um primeiro momento, havia a suspeita de que a vítima fosse um indivíduo em situação de rua, devido ao fluxo frequente de pessoas em vulnerabilidade social na área. No entanto, junto ao corpo foi encontrado um documento que indicava vínculo profissional, o que poderá ajudar na investigação.

Moradores que estavam nas proximidades relataram que conheciam o homem apenas pelo apelido e afirmaram que ele fazia uso de medicações e também de bebida alcoólica. Segundo a Soldado Clessela, não foram identificados sinais aparentes de violência, e a causa da morte deverá ser confirmada pela equipe técnica do IML.

A vítima foi identificada como Valdecir Garcia Duarte, nascido em 16 de janeiro de 1968. Após a conclusão dos procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Londrina, onde passará por exames que auxiliarão na determinação oficial da causa da morte.

O caso segue agora sob análise das autoridades competentes, que devem apurar se houve algum fator clínico, acidental ou outro elemento envolvido na morte.

1.752
spot_img
Artigo anterior
Novembro Azul: Câncer de próstata em homens abaixo de 50 anos pode acontecer e é preciso atenção!
Próximo artigo
FPF divulga tabela da primeira fase do Paranaense 2026
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues