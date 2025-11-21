Achado de cadáver é registrado no Jardim Tupi em Cambé nesta sexta

Um achado de cadáver em Cambé foi registrado na manhã desta sexta-feira (21), nos fundos do campo de futebol do Jardim Tupi. Equipes da Polícia Militar, da perícia criminal e do Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina estiveram no local para a verificação da ocorrência e os primeiros procedimentos técnicos.

De acordo com as informações repassadas pela Soldado Clessela, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, o caso chegou via COPOM, que acionou imediatamente a viatura mais próxima. Ao chegar ao endereço, a equipe constatou que um homem já se encontrava em óbito.

A policial explicou que, em um primeiro momento, havia a suspeita de que a vítima fosse um indivíduo em situação de rua, devido ao fluxo frequente de pessoas em vulnerabilidade social na área. No entanto, junto ao corpo foi encontrado um documento que indicava vínculo profissional, o que poderá ajudar na investigação.

Moradores que estavam nas proximidades relataram que conheciam o homem apenas pelo apelido e afirmaram que ele fazia uso de medicações e também de bebida alcoólica. Segundo a Soldado Clessela, não foram identificados sinais aparentes de violência, e a causa da morte deverá ser confirmada pela equipe técnica do IML.

A vítima foi identificada como Valdecir Garcia Duarte, nascido em 16 de janeiro de 1968. Após a conclusão dos procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Londrina, onde passará por exames que auxiliarão na determinação oficial da causa da morte.

O caso segue agora sob análise das autoridades competentes, que devem apurar se houve algum fator clínico, acidental ou outro elemento envolvido na morte.