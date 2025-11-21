Novembro Azul: Câncer de próstata em homens abaixo de 50 anos pode acontecer e é preciso atenção!

Quando a doença afeta a faixa etária abaixo de 50 anos, tende a ser mais agressiva, alerta especialista

Embora seja mais comum em homens acima dos 50 anos, o câncer de próstata também pode acometer indivíduos mais jovens e, nesses casos, costuma apresentar um comportamento mais agressivo. O alerta é do oncologista Mário Liberati, que atua em Londrina, e destaca a importância da atenção redobrada e da avaliação precoce em quem possui histórico familiar da doença. “O câncer de próstata em faixas etárias mais jovens tende a ter maior resistência aos tratamentos e apresenta riscos aumentados de recidiva, ou seja, de voltar”.

De acordo com um estudo promovido pela plataforma Observatório de Oncologia, a incidência de casos entre homens de 20 a 49 anos aumentou 5% nas últimas duas décadas (de 1997 a 2016). A pesquisa, que utilizou dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), reforçou a necessidade de intensificar as ações de prevenção e diagnóstico precoce, inclusive entre os mais jovens.

Segundo o oncologista, os fatores de risco para o desenvolvimento da doença nessa faixa etária estão principalmente ligados à herança genética e à história familiar. “Homens com parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, mama ou ovário, ou que possuem mutações genéticas conhecidas como os genes BRCA 1 e 2, devem iniciar os exames preventivos a partir dos 40 anos”, orienta Liberatti.

FATORES DE RISCO

Segundo o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco são:

*Histórico

*Má alimentação;

*Sedentarismo

*Obesidade

TRATAMENTOS E ACOMPANHAMENTO

O tratamento para o câncer de próstata em homens jovens segue as mesmas diretrizes utilizadas para outras faixas etárias, dependendo do estágio da doença. No entanto, em casos com mutações genéticas detectadas, pode haver indicação de terapias complementares e direcionadas.

Com estimativa de mais de 71 mil novos diagnósticos no Brasil, por ano, até 2025, conforme o Inca, o câncer de próstata continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública no país. Para o especialista, a conscientização é o primeiro passo. “É fundamental quebrar o tabu e reforçar que o câncer de próstata não é exclusividade dos mais velhos. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar vidas, especialmente entre aqueles com maior predisposição genética.”

SINAIS E SINTOMAS

De acordo com o Ministério da Saúde, na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas e, quando apresenta, os mais comuns são:

* Dificuldade para urinar

* Necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite

* Diminuição do jato urinário

* Jato urinário fraco ou interrompido

* Presença de sangue na urina ou no sêmen

Gostou da matéria? Nos acompanhe aqui e nas redes sociais oficias: @emilymullerjorn e @portalcambe .