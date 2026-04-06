Subsídio ao diesel importado recebe adesão de 25 estados e divide custos com União

Dos 27 estados brasileiros, 25 aceitaram a proposta de subsídio de R$ 1,20 por litro para o diesel importado, conforme informou o Ministério da Fazenda nesta tarde. A iniciativa faz parte do pacote do governo para conter a alta dos preços dos combustíveis.

O custo total da medida será de R$ 4 bilhões, dividido igualmente entre a União e os estados participantes, com R$ 2 bilhões para cada parte. O subsídio terá duração de dois meses, com R$ 0,60 por litro custeados pelo governo federal e R$ 0,60 pelos estados.

A pasta não divulgou quais são as duas unidades federativas que não aderiram ao acordo. Em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que mantém diálogo com os governos estaduais para tentar ampliar a adesão.

O Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) informou que a contribuição dos estados será proporcional ao volume de diesel consumido em cada região, embora os critérios ainda estejam em definição. A adesão é voluntária, e as cotas dos estados que não participarem não serão redistribuídas, preservando a autonomia das unidades federativas.

Além do subsídio ao diesel importado, o governo anunciou um subsídio de R$ 0,80 por litro para o diesel produzido no Brasil. Essa medida também terá vigência de dois meses e custará R$ 6 bilhões, valor integralmente custeado pela União.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br