Fernando Diniz Assume o Comando do Corinthians com Contrato até 2026

Atualizado: 6 de abril de 2026 22:52

O Sport Club Corinthians Paulista anunciou na noite desta segunda-feira (6) a contratação de Fernando Diniz como o novo técnico da equipe. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do clube.

Detalhes do Contrato

Fernando Diniz assinou um contrato válido até o final de 2026. Junto a ele, chegam ao Corinthians o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli para compor a comissão técnica.

Substituição de Dorival Júnior

Diniz assume o lugar de Dorival Júnior, que foi desligado após a derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Durante seu tempo no clube, Dorival conquistou a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil deste ano, mas não conseguiu avançar no Paulistão, sendo eliminado nas semifinais.

Próximos Desafios

Fernando Diniz já começa a trabalhar na próxima terça-feira (7), liderando o primeiro treino com a equipe. O foco inicial será a preparação para a estreia na Copa Libertadores, que ocorre na quinta-feira (9) contra o Platense da Argentina, às 21h no horário de Brasília.

