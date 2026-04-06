Fernando Diniz Assume o Comando do Corinthians com Contrato até 2026

O Sport Club Corinthians Paulista anunciou na noite desta segunda-feira (6) a contratação de Fernando Diniz como o novo técnico da equipe. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do clube.
Detalhes do Contrato
Fernando Diniz assinou um contrato válido até o final de 2026. Junto a ele, chegam ao Corinthians o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli para compor a comissão técnica.
Substituição de Dorival Júnior
Diniz assume o lugar de Dorival Júnior, que foi desligado após a derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Durante seu tempo no clube, Dorival conquistou a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil deste ano, mas não conseguiu avançar no Paulistão, sendo eliminado nas semifinais.
Próximos Desafios
Fernando Diniz já começa a trabalhar na próxima terça-feira (7), liderando o primeiro treino com a equipe. O foco inicial será a preparação para a estreia na Copa Libertadores, que ocorre na quinta-feira (9) contra o Platense da Argentina, às 21h no horário de Brasília.