Projeto de Karatê da PMPR Transforma Vidas em Dois Vizinhos

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início ao projeto social Comando Karatê, visando beneficiar 120 crianças e adolescentes com aulas gratuitas na cidade de Dois Vizinhos. A iniciativa começou oficialmente nesta segunda-feira (6) com a aula inaugural realizada no bairro Santa Luzia.

Parcerias e Estrutura

O projeto conta com o apoio do 21º Batalhão da PMPR e da prefeitura local, que disponibilizam a estrutura necessária, incluindo uniformes e espaço para as atividades. Essa colaboração é essencial para o sucesso e continuidade da iniciativa.

Coordenação e Instrutores

Sob a supervisão técnica do sensei Antônio Carlos Contezini, faixa preta e professor de Educação Física, as aulas também contam com o sargento Jocinei Vieira, do 21º BPM, que possui faixa marrom em karatê e exerce a função de professor adjunto.

Impacto Social e Educacional

De acordo com o capitão Bruno Bueno, coordenador do projeto, a iniciativa transcende o esporte. "O esporte é uma ferramenta de transformação social", afirma. O objetivo é promover disciplina, respeito e responsabilidade, ajudando a formar cidadãos e afastar jovens de situações de risco.

Inclusão e Cidadania

O projeto não se limita ao desenvolvimento esportivo, mas também busca a inclusão social e o fortalecimento de laços comunitários. Utilizando o karatê como ferramenta, a iniciativa visa promover o desenvolvimento humano e a cidadania entre os participantes.

A ação reforça o compromisso da PMPR em promover atividades preventivas e comunitárias, investindo no futuro das novas gerações de forma positiva.