Inscrições Abertas para Bolsas de Iniciação Extensionista na UEL

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex) anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo das Bolsas de Iniciação Extensionista, oferecidas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e pela Fundação Araucária. As inscrições estarão abertas até 3 de maio de 2026, e são destinadas aos Coordenadores de Projetos e Programas de Extensão.

Processo de Inscrição

Os coordenadores interessados devem enviar a documentação necessária conforme o Edital PROEX/PROINEX – 095/2026. A documentação inclui o Formulário de Inscrição (Anexo I) e a Tabela de Produção/Pontuação (Anexo II), ambos devem ser enviados para o e-mail: proinex@uel.br.

Critérios de Distribuição

As bolsas serão distribuídas proporcionalmente entre oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho. O programa visa incentivar estudantes de graduação a se envolverem em atividades extensionistas, promovendo a conexão entre ensino, pesquisa e as demandas da sociedade.

Informações Adicionais

Estudantes interessados devem estar regularmente matriculados e a dedicação requerida é de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 700,00. O programa tem duração de 12 meses, com vigência definida após aprovação dos órgãos concedentes. Mais detalhes podem ser obtidos no edital ou pelo e-mail: proinex@uel.br.