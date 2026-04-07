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Polícia Civil do Paraná Prende Terceiro Envolvido em Crime de Estupro Contra Idoso em Mallet

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de abril de 2026 0:02

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou um homem de 47 anos suspeito de envolvimento em um caso de estupro contra um idoso de 64 anos. Esta é a terceira prisão relacionada ao crime ocorrido em Mallet, no sudoeste do estado, realizada na última segunda-feira (6).

Detalhes da Prisão

Anteriormente, em 26 de março, dois homens de 45 e 46 anos já haviam sido presos preventivamente. Na ocasião, o terceiro suspeito ainda não havia sido formalmente identificado.

Reconhecimento e Prisão

O reconhecimento do suspeito foi feito pela vítima através de um procedimento formal, conforme os termos legais. Após o reconhecimento, a prisão preventiva foi solicitada e deferida pelo Poder Judiciário, permitindo que a polícia realizasse diligências para capturar o indivíduo.

Implicações Legais

Os três suspeitos foram indiciados por estupro, conforme o artigo 213 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 6 a 10 anos. O caso é agravado por se tratar de estupro coletivo, já que envolve mais de um agente, ressaltando a gravidade do crime.

Fonte: https://www.policiacivil.pr.gov.br

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