Ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais Atinge 65% de Conclusão

A construção da nova ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais, com uma extensão total de 26 quilômetros, já alcançou 65% de execução. Este progresso é visível ao longo da estrada, onde todos os trechos apresentam pavimento em execução ou já finalizado.

Avanços na Infraestrutura

Os segmentos da estrada estão totalmente estruturados, e os sistemas de drenagem foram concluídos, o que ressalta o avanço consistente da obra. Este desenvolvimento é um passo significativo na melhoria da infraestrutura metropolitana.

Impacto Regional

A conclusão desta ligação irá fortalecer a conexão entre as duas cidades, facilitando o transporte e promovendo o crescimento econômico na região. A expectativa é que a obra contribua para uma melhor mobilidade urbana e regional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br