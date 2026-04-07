Copa Libertadores 2026: Brasileiros Iniciam Jornada em Busca da Glória

A Copa Libertadores 2026, a principal competição de clubes da América do Sul, terá início com a participação de seis equipes brasileiras. Nesta terça-feira, 7 de abril, Fluminense e Cruzeiro já entram em campo para seus primeiros desafios.

Fluminense e Cruzeiro em Ação

O Fluminense, integrante do Grupo C, enfrenta o Deportivo La Guaira, da Venezuela, no Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, às 19h (horário de Brasília). Seus outros adversários na fase de grupos são Bolívar, da Bolívia, e Independiente Rivadavia, da Argentina.

Já o Cruzeiro, que compõe o Grupo D, viaja ao Equador para enfrentar o Barcelona no Estádio Monumental de Guayaquil, a partir das 21h. O grupo ainda conta com Boca Juniors, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile.

Estreias de Flamengo, Palmeiras e Mirassol

Na quarta-feira, 8 de abril, o atual campeão Flamengo jogará contra o Cusco, no Peru, pelo Grupo A, às 21h30, em seu primeiro desafio para defender o título. O Palmeiras, vice-campeão, enfrenta o Junior Barranquilla, na Colômbia, pelo Grupo F, no mesmo horário.

O Mirassol terá a oportunidade de estrear em casa, recebendo o Lanús, da Argentina, pelo Grupo G, às 19h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

Corinthians Fecha a Rodada Brasileira

O Corinthians será o último dos times brasileiros a estrear na competição, jogando na quinta-feira, 9 de abril, contra o Platense, na Argentina, pelo Grupo E, às 21h. O grupo também inclui o Peñarol, do Uruguai, e o Santa Fe, da Colômbia.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br