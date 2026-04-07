Abertura dos Jogos Estudantis 2026 reúne mais de 1.200 alunos em Cambé

A abertura dos Jogos Estudantis 2026 foi realizada no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, em Cambé, reunindo estudantes e atletas de diversas escolas do município. O evento marca o início de uma das principais competições esportivas estudantis da cidade.

De acordo com a secretária de Esportes, Telma Gamba, os alunos aguardavam com expectativa o início dos jogos. Segundo ela, os estudantes vêm se preparando desde o início do ano para participar das competições.

A edição deste ano chega à sua 47ª realização e contará com a participação de mais de 1.200 estudantes. Os jogos serão disputados ao longo de dez dias, envolvendo jovens com idades entre 11 e 17 anos.

As competições acontecem em diferentes praças esportivas do município e incluem modalidades como vôlei, futsal, handebol e basquete. A proposta é incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os alunos das escolas participantes.

Ainda conforme a organização, as equipes que se destacarem durante a etapa municipal garantem vaga para a fase regional dos Jogos Escolares, representando Cambé em níveis mais amplos da competição.

A secretária também destacou a tradição esportiva do município, ressaltando que Cambé mantém um calendário contínuo de eventos ao longo do ano, o que contribui para o desenvolvimento esportivo de crianças e adolescentes.

Os Jogos Estudantis são considerados um dos principais eventos voltados ao esporte escolar na cidade, reunindo alunos, professores e a comunidade em torno da prática esportiva.