Unifesp Inicia Operação de Centro Avançado de Diagnóstico Molecular

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) deu início, neste mês de abril, ao funcionamento do Laboratório Interdisciplinar de Multiômica Espacial. Este centro é voltado para o diagnóstico de câncer e suporte a pesquisas nas áreas de oncologia, imunologia e neurociências, por meio da análise de tecidos humanos.

Tecnologia de Análise Multiômica

O laboratório utiliza uma plataforma de análise multiômica composta por dois módulos, GeoMx e nCounter, que permite a compreensão detalhada das estruturas moleculares dos tecidos. Essa tecnologia possibilita a observação de amostras de tecidos cancerígenos, identificando alterações no DNA celular, mesmo em pequenas amostras.

Avanços no Diagnóstico Personalizado

A iniciativa representa um avanço significativo na avaliação personalizada do câncer, permitindo diagnósticos rápidos e detalhados. De acordo com a professora Soraya Smaili, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, isso possibilita respostas terapêuticas também personalizadas, aumentando as chances de sucesso no tratamento.

Parcerias e Projetos de Pesquisa

O centro é o primeiro de pesquisa e diagnóstico molecular público no Brasil e começa com 27 projetos de pesquisa. Ele atende inicialmente pesquisadores da Unifesp, USP, Santa Casa de São Paulo, ICESP e hospitais de ponta da capital. A tecnologia avançada do laboratório ainda não está disponível no SUS, mas foca na avaliação de marcadores genômicos específicos.

Impacto na Saúde Pública

Com financiamento da Fapesp, o laboratório busca integrar-se ao SUS para fornecer diagnósticos avançados à rede pública. O objetivo é atuar em conjunto com hospitais como o Hospital São Paulo, já reconhecido pelo atendimento de alta complexidade.

Equipe Multidisciplinar

Coordenado pela professora Soraya Smaili, o projeto conta com especialistas renomados, incluindo Miriam Galvonas Jasiulionis e Janete Cerutti, entre outros. A equipe, formada por 17 pesquisadores associados, apoia a proposta da Fapesp.