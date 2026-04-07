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Polícia Militar Apreende Arma em Iretama Após Denúncia

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de abril de 2026 10:55

Sumário

Na noite da última segunda-feira, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma operação em um estabelecimento comercial em Iretama, respondendo a uma denúncia anônima que alertava sobre uma discussão entre dois homens. Um deles, de 22 anos, era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de posse de uma arma de fogo.

Ação Policial e Descobertas

Os policiais fizeram contato com os envolvidos, que informaram que a discussão foi causada por desavenças pessoais. Ao ser questionado sobre a posse de arma de fogo, o suspeito admitiu ter uma arma em sua residência e permitiu que os policiais realizassem buscas no local.

Apreensão da Arma

Durante as buscas, a equipe localizou um revólver calibre .32 com seis munições intactas. O homem recebeu voz de prisão e foi levado, junto com a arma apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Iretama, onde foram adotadas as medidas legais necessárias.

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