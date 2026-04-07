Hospital Universitário da UEL Oferece Vagas para Voluntários

O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU) está com inscrições abertas para interessados em atuar como voluntários. São oferecidas 50 vagas para pessoas com mais de 18 anos, que desejam contribuir em diversas atividades.

Oportunidades de Atuação

Os voluntários podem escolher entre atividades no HU ou no Ambulatório de Especialidades (AEHU), de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã ou tarde. As opções incluem o projeto Cuidador Solidário, que oferece suporte a pacientes internados através de acompanhamento e conversação. Outra oportunidade é o projeto HUMANIZA, onde os voluntários ajudam na organização e distribuição de lanches no ambulatório.

Atividades Diversificadas

Outras atividades incluem Recreação Infantil, que envolve contação de histórias e atividades lúdicas para crianças, e o Dia da Beleza, que proporciona cuidados pessoais aos pacientes, como corte de cabelo e cuidados com as unhas. Há também a opção de participar de atividades de artesanato na Casa de Apoio e com pacientes internados.

Inscrições e Capacitação

As inscrições para o voluntariado estão abertas até 15 de abril e devem ser feitas através de um formulário online. Os candidatos selecionados participarão de uma capacitação nos dias 16 e 17 de abril, das 14h às 17h, no Auditório do Hemocentro do HU.

Informações Adicionais

Para mais detalhes, os interessados podem entrar em contato com o Serviço Social do HU pelo telefone (43) 3371-2809. A chefe da Divisão de Serviço Social, Argéria Serraglio, destaca que o trabalho voluntário no HU é uma forma de complementar os serviços oferecidos, promovendo a humanização do atendimento.