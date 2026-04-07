Farmácia Municipal de Londrina Reduz Tempo de Espera e Melhora Atendimento

A Farmácia Municipal de Londrina alcançou um marco significativo ao reduzir o tempo de espera para retirada de medicamentos. Atendendo cerca de 600 pessoas diariamente, a unidade registrou em março o menor tempo de espera desde o início do monitoramento, em setembro de 2025. A média de espera foi de apenas oito minutos, representando uma redução de 70% em seis meses.

Reestruturação e Melhoria dos Processos

Desde agosto de 2025, a farmácia passou por uma reestruturação dos seus processos de trabalho. A gestão implementou medidas como o fortalecimento do agendamento prévio e a ampliação da equipe. Mudanças estruturais, como novos guichês e reorganização do espaço, também foram feitas para melhorar o atendimento.

Inovações na Gestão

A unidade introduziu ferramentas para monitoramento em tempo real do volume de atendimentos e do tempo de espera, auxiliando na gestão do estoque e operação diária. Este avanço tem contribuído para um atendimento mais eficiente e ágil.

Aprovação dos Usuários

Usuários frequentes como Avaldir dos Santos Alves e Vanider Pereira relataram melhorias significativas no atendimento. A reorganização do espaço e a agilidade no serviço foram destacadas como pontos positivos pelos pacientes.

Foco na Qualidade e Futuras Parcerias

A Farmácia Municipal visa continuar aprimorando seus serviços com parcerias futuras. A inclusão de estagiários do curso de Farmácia poderá reforçar a equipe e contribuir para a formação de novos profissionais no SUS.