Ibaneis Rocha não comparece à CPMI do Crime Organizado

O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, não compareceu à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Crime Organizado nesta terça-feira (7). Ele já havia faltado a duas reuniões anteriores nas quais fora convidado. Diante disso, a comissão aprovou sua convocação oficial.

Decisão do STF e Convocação Oficial

Ibaneis Rocha foi convocado oficialmente no dia 31 de outubro pelo relator da CPMI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). No entanto, ele recebeu autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para não comparecer à reunião. Essa decisão foi divulgada na quinta-feira, 2 de novembro.

Contexto das Investigações

Entre os temas a serem abordados na oitiva estava a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB), transação que foi impedida pelo Banco Central. Em seguida, o Banco Central liquidou o Master e encaminhou indícios de fraudes à Polícia Federal.

Críticas ao STF

O presidente da CPMI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), criticou a postura do STF em relação à comissão. Ele mencionou que, enquanto a justiça é rigorosa com cidadãos comuns, decisões judiciais têm dificultado apurações que envolvem crimes de colarinho branco.

A Reação do Senado

Contarato afirmou que, apesar de recorrer das decisões judiciais, é necessário cumpri-las. Ele enfatizou que a CPMI está comprometida com a isenção e responsabilidade na apuração dos fatos, defendendo que ninguém está acima da lei.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br