Presidente do BRB é Convocado pela Câmara Legislativa para Esclarecer Situação Financeira

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a convocação de Nelson Antônio de Souza, presidente do Banco de Brasília (BRB), e de Daniel Izaías de Carvalho, secretário adjunto de Economia do governo do Distrito Federal. O objetivo é que prestem esclarecimentos sobre a situação financeira do banco.

Motivo da Convocação

A decisão de convocar os representantes ocorreu após a ausência dos mesmos em audiência pública marcada para o dia 7 de abril, apesar do compromisso público de comparecimento. A ausência gerou críticas entre os deputados distritais, que consideram a presença essencial para esclarecer questões sobre a operação de aquisição do Banco Master.

Reações dos Deputados

O presidente da CCJ, deputado Thiago Manzoni, criticou a ausência como um desrespeito não apenas à comissão, mas também aos cidadãos do Distrito Federal. O deputado Fábio Félix destacou a falta de respostas do BRB às solicitações de informação, dificultando o entendimento da real situação do banco.

Contexto da Crise

O BRB enfrenta uma crise de confiança devido a prejuízos da compra de carteiras de crédito do Banco Master. A operação, que envolveu cerca de R$ 12,2 bilhões, está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de fraude. Essa situação tem levantado preocupações sobre a governança e a liquidez do banco estatal.

Implicações Políticas

O deputado Fábio Félix argumentou que a responsabilidade política pelo ocorrido é clara, apontando para o governo do DF como controlador do BRB. O ex-governador Ibaneis Rocha é citado como tendo atuado para a rápida aprovação dos projetos de lei relacionados à operação problemática.

Próximos Passos

A ausência do ex-governador Ibaneis Rocha em sessões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso Nacional também resultou em sua convocação. O depoimento é esperado para esclarecer as ações do governo do DF e as negociações do BRB com o Banco Master.