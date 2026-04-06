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Artemis 2: Missão Lunar Alcança Recorde de Distância da Terra

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de abril de 2026 21:52

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Os astronautas da missão Artemis 2 da NASA fizeram história ao alcançar o ponto mais distante da Terra já atingido por humanos no espaço. A bordo da cápsula Orion, a equipe seguiu uma trajetória que os levou ao lado oculto da Lua, um feito raro e significativo.

Uma Jornada Inédita

A tripulação, composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, começou seu sexto dia de viagem espacial com uma mensagem inspiradora do falecido astronauta Jim Lovell. A missão estabeleceu um novo recorde ao ultrapassar a marca anterior de 248.000 milhas da Apollo 13, chegando a 252.755 milhas da Terra.

Nomeando Crateras

Durante a missão, os astronautas dedicaram tempo para nomear características lunares. Jeremy Hansen sugeriu que uma cratera fosse chamada de Integrity, em homenagem à cápsula Orion, enquanto outra foi nomeada Carroll, em memória da falecida esposa de Wiseman.

Exploração Lunar

O voo ao redor da Lua permitirá que a tripulação capture imagens detalhadas da superfície lunar, oferecendo uma perspectiva científica única. A missão marca um passo importante no programa Artemis, que visa retornar humanos à Lua até 2028.

Perspectivas Futuras

Com o objetivo de estabelecer uma presença permanente na Lua e servir de base para futuras missões a Marte, a série de missões Artemis representa um avanço significativo na exploração espacial.

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