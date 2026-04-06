Consulta Pública Aberta para Editais Culturais no Paraná

O estado do Paraná iniciou uma consulta pública para dois editais focados em ações culturais. Este processo busca reunir sugestões, críticas e propostas da comunidade para aprimorar os chamamentos públicos.

Foco dos Editais

Os editais são direcionados à seleção de projetos artístico-culturais desenvolvidos por pessoas com deficiência, além de promover a circulação de espetáculos de circo-teatro e pavilhão em todo o estado.

Participação do Público

A consulta pública estará aberta até as 23h59 desta quinta-feira (09), oferecendo uma oportunidade para que a população contribua com suas ideias e opiniões, visando o enriquecimento das iniciativas culturais no Paraná.

Como Participar

Interessados podem enviar suas contribuições através do portal oficial do governo, onde todas as instruções para participação estão detalhadamente descritas.