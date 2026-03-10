spot_img
Formas Invisíveis de Violência em Relacionamentos Íntimos são Avaliadas por Psicóloga

HELOISA GONCALVES VIANA DOS SANTOS

A violência contra a mulher em relacionamentos íntimos vai além das agressões físicas. A Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) identifica cinco tipos de violência: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. No entanto, muitas dessas agressões são vistas como normais devido à estrutura patriarcal da sociedade. A psicóloga Nathalia Maria Gouveia de Araújo, em seu estudo de Mestrado na Universidade Estadual de Londrina (UEL), mapeou essas formas invisíveis de violência.

Análise dos Tipos de Violência

O estudo de Gouveia, orientado pela professora Katya Luciane de Oliveira, utilizou a Lei Maria da Penha e teorias de Ignacio Martín-Baró para examinar como a violência é uma ferramenta de manutenção do poder. A pesquisa mostrou que muitas mulheres não reconhecem violências não físicas como agressões, o que contribui para a sua invisibilidade.

Violência Psicológica e Sexual

A violência psicológica se manifesta por meio de controle e humilhações sutis, enquanto a violência sexual envolve coerção e controle sobre a sexualidade da mulher. Ambas são muitas vezes mascaradas como ciúme ou cuidado excessivo.

Violência Moral e Patrimonial

Acusações, difamações e injúrias caracterizam a violência moral, enquanto a patrimonial envolve o controle sobre bens e finanças da mulher. Tais comportamentos são frequentemente justificados por raiva ou vingança, perpetuando o ciclo de violência.

Ferramentas de Avaliação

Gouveia desenvolveu ferramentas como o Violentômetro e uma escala de avaliação para identificar comportamentos violentos. Participantes do estudo responderam a questões sobre seus relacionamentos, redefinindo comportamentos normalizados como formas de violência.

Perfil das Participantes

O estudo contou com a participação de 377 mulheres, principalmente jovens entre 25 e 29 anos, das regiões sul e sudeste do Brasil. A pesquisa busca contribuir para a identificação e enfrentamento eficaz dessas agressões.

Fonte: https://operobal.uel.br

