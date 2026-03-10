Novo Hospital de Rio Branco do Sul Atinge 22,9 Mil Atendimentos em Cinco Meses

Em um período de apenas cinco meses, o novo hospital de Rio Branco do Sul superou a marca de 22,9 mil atendimentos, destacando-se como um importante centro de saúde para a região.

Importância das Obras de Reforma e Ampliação

As obras de reforma e ampliação do hospital foram concluídas e entregues no dia 6 de outubro de 2025. Essas melhorias foram cruciais para a retomada dos serviços de assistência materno-infantil na cidade, ampliando significativamente o acesso à saúde.

Investimento Estadual e Impacto Regional

O investimento realizado pelo Estado não apenas beneficiou os moradores de Rio Branco do Sul, mas também os pacientes de cidades vizinhas do Vale do Ribeira, como Itaperuçu, Adrianópolis, Doutor Ulysses, Bocaiúva do Sul, Tunas do Paraná e Cerro Azul.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br