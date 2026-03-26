Polícia Militar do Paraná Prende Motorista Após Atropelamento em Guarapuava

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu um motorista de 29 anos após um atropelamento com fuga ocorrido em Guarapuava. O incidente foi registrado na tarde de quarta-feira, 25 de outubro, e a localização do veículo foi possível graças ao uso das câmeras inteligentes do programa Olho Vivo.

Detalhes do Acidente

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Padre Chagas e Vicente Machado. Três pessoas foram atingidas: duas mulheres, de 64 e 32 anos, e um bebê de 9 meses. Todas as vítimas receberam atendimento do Samu e apresentavam escoriações.

Ação Policial e Prisão

As investigações conduzidas pelo 16º Batalhão de Polícia Militar indicaram que as vítimas estavam na faixa de pedestres quando foram atingidas por um Fiat Uno Mille, cujo motorista avançou o sinal vermelho e fugiu sem prestar socorro. Utilizando o sistema Olho Vivo, as autoridades localizaram o veículo na PR-170, no bairro Vila Bela.

Circunstâncias da Abordagem

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação e apresentava sinais de embriaguez. O condutor recusou o teste do etilômetro, resultando na lavratura de um auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

O motorista foi preso e levado, junto com os passageiros do veículo, à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br