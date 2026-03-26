Bolsonaro Pode Ter Alta Hospitalar e Seguir para Prisão Domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro está prestes a receber alta hospitalar nesta sexta-feira (27), conforme informações do boletim médico do hospital DF Star, em Brasília. Internado desde 13 de março, Bolsonaro foi tratado por uma pneumonia bacteriana bilateral resultante de broncoaspiração.

Condições Médicas e Alta

Segundo o hospital, Bolsonaro não apresenta sinais de infecção aguda e está evoluindo bem clinicamente. Ele continuará sob vigilância médica nas próximas 24 horas. O boletim é assinado por especialistas como o cirurgião Cláudio Birolini e os cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado.

Prisão Domiciliar

Após a alta hospitalar, Bolsonaro deverá cumprir prisão domiciliar, decisão concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O mandado de soltura foi expedido, permitindo que Bolsonaro permaneça em casa por 90 dias após sua recuperação médica.

Contexto da Prisão

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Estava detido no Complexo Penitenciário da Papuda até ser internado após apresentar sintomas como febre alta e queda na saturação de oxigênio.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br