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Sanepar Adota Tecnologia para Evitar Buracos nas Ruas

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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Sanepar evita abrir buracos nas ruas em consertos com uso do “tatuzinho”Foto: André Thiago/S...

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está implementando uma solução inovadora para realizar consertos em tubulações sem a necessidade de escavações extensivas. Essa abordagem, conhecida como Método Não Destrutivo, permite substituições de canos de forma subterrânea, minimizando o impacto nas ruas.

Tecnologia de Método Não Destrutivo

O Método Não Destrutivo é uma tecnologia que possibilita a realização de reparos e substituições de tubulações sem a necessidade de abrir buracos ao longo de toda a extensão da obra. Essa técnica é especialmente benéfica em áreas urbanas, onde obras podem causar transtornos significativos ao tráfego e à sociedade.

Benefícios para a Comunidade

Além de reduzir o tempo de execução das obras, o uso dessa tecnologia pela Sanepar diminui o impacto visual e estrutural nas vias públicas. A preservação da infraestrutura urbana e a redução de ruídos e poeira são outros benefícios diretos para a população.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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