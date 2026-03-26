Jorge Mautner é Homenageado com Medalha Rui Barbosa aos 85 Anos

Importantes nomes da cultura brasileira celebraram o legado do multiartista Jorge Mautner, que completou 85 anos e foi homenageado com a Medalha Rui Barbosa, destinada a personalidades e instituições que se destacam no fortalecimento da cultura nacional.

Impacto de Mautner na Cultura

Caetano Veloso, parceiro histórico de Mautner, destacou sua influência na formação de uma ideia de Brasil, ressaltando a confiança do homenageado no país como um farol para o mundo, mesmo em tempos de descrença.

Cerimônia na Casa de Rui Barbosa

A cerimônia ocorreu na última terça-feira (24), reunindo artistas e intelectuais na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. A noite contou com música e discursos emocionados, celebrando a contribuição de Mautner para a cultura e a democracia.

Presença de Amigos e Familiares

Gilberto Gil, Fernanda Torres e outros nomes renomados participaram do evento, compartilhando memórias e reflexões sobre a importância de Mautner. A neta do artista, Julia Mautner, destacou a inteligência e a liberdade como características marcantes do avô.

Quebra de Protocolo

A entrega da medalha quebrou o protocolo tradicional da instituição ao ser realizada fora da data habitual, em reconhecimento à contribuição excepcional de Jorge Mautner para a cultura e a sociedade brasileira.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br