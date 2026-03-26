Assaí: Primeira Comunidade Inteligente Certificada da América Latina

Assaí, um município com menos de 15 mil habitantes, alcançou um marco significativo ao ser a primeira cidade da América Latina certificada como Comunidade Inteligente pelo Fórum Global. Esse reconhecimento reflete o compromisso da cidade com a inovação e a sustentabilidade.

Reconhecimento Internacional

Por dois anos consecutivos, Assaí foi listada entre as sete comunidades mais inteligentes do mundo pelo Intelligent Community Forum (ICF). Este reconhecimento destaca o potencial do município em implementar estratégias de gestão eficientes e sustentáveis.

Foco em Pequenas Cidades

A certificação consolida um modelo de gestão voltado para o desenvolvimento sustentável, com especial atenção às necessidades e desafios enfrentados por cidades de pequeno porte. Assaí exemplifica como pequenas comunidades podem liderar em inovação e práticas sustentáveis.