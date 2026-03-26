Aula de Ginástica Gratuita Marca Encerramento do Mês da Mulher

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) finaliza as atividades do Mês da Mulher com uma aula de ginástica gratuita neste sábado (28), das 8h às 11h, no anfiteatro do Zerão. A iniciativa visa incentivar a prática de atividades físicas, promover o bem-estar e destacar a importância do autocuidado e da saúde feminina.

Equipe Multiprofissional e Atividades

A aula será ministrada pela equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (eMulti), composta por fisioterapeutas, educadores físicos, além de contar com o apoio de nutricionistas, psicólogos e farmacêuticos. A coordenadora da equipe, Renata Freitas Albieri Teixeira, enfatiza que a atividade reforça a importância da interação social e do cuidado em saúde de forma coletiva.

Impacto da Ação e Estratégias do SUS

Renata Teixeira destaca que ações como essa exemplificam o cuidado integral promovido pelas equipes multiprofissionais do SUS, que atuam para promover saúde e prevenir doenças. Durante o Mês da Mulher, diversas atividades e campanhas foram realizadas, incluindo blitzes em locais públicos para agendamentos e orientações de saúde.

Blitz de Saúde

As blitzes são abordagens realizadas em diferentes pontos da cidade, buscando ativamente pessoas que não estão em dia com os cuidados de saúde. Essas ações visam alertar e oferecer oportunidades de orientação e encaminhamento para a população.

Evento no Parque Arthur Thomas

Na última terça-feira (24), a equipe da eMulti promoveu uma ação no Parque Arthur Thomas, reunindo 150 participantes de grupos de atividades corporais de várias Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina. O evento, transmitido ao vivo no YouTube, integrou atividade física e contato com a natureza.