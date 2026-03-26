Projeto Inova Tratamento de Depressão com Inteligência Artificial

Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, em colaboração com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Londrina, está revolucionando o tratamento da depressão. Utilizando Inteligência Artificial (IA), a pesquisa busca personalizar o tratamento de pacientes com Transtorno Depressivo Maior (TDM), oferecendo soluções mais eficazes e adaptadas às necessidades individuais dos pacientes.

Projeto Petrushka

O projeto, intitulado 'Tratamento Individualizado com Antidepressivos para Depressão Unipolar Combinando Escolhas Individuais, Riscos e Big Data (Petrushka)', é coordenado por Andrea Cipriani, da Universidade de Oxford. A iniciativa reúne especialistas do Reino Unido, Canadá e Brasil, incluindo o professor Marcos Liboni, da UEL, que coordena a participação brasileira no estudo.

Desafios na Prescrição

Um dos principais desafios enfrentados por pacientes com TDM é a adesão ao tratamento farmacológico. Muitos abandonam a primeira prescrição devido a efeitos colaterais indesejados ou falta de eficácia. A ferramenta Petrushka visa resolver esse problema ao oferecer uma abordagem personalizada, que considera as preferências e características de cada paciente.

Funcionamento da Ferramenta

A Petrushka utiliza modelos de predição, combinando dados clínicos e preferências dos pacientes, para sugerir uma lista de antidepressivos adequados. O paciente e o médico podem então decidir juntos qual tratamento seguir, levando em conta fatores como idade, sexo, etnia e histórico médico.

Resultados Promissores

Os resultados do estudo mostram que, após oito semanas de uso do medicamento indicado pela ferramenta, apenas 17% dos pacientes interromperam o tratamento, comparado a 27% no grupo de tratamento padrão. A pontuação média de depressão também foi menor no grupo que utilizou a Petrushka, indicando uma melhoria significativa nos sintomas.

Impacto na Vida dos Pacientes

Além de melhorar a eficácia do tratamento, a ferramenta ajuda a evitar efeitos colaterais indesejados, permitindo que os pacientes escolham quais reações adversas preferem evitar. Isso torna o tratamento mais tolerável e aumenta a adesão ao medicamento prescrito.