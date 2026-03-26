Assinatura de Termo para Parque Tecnológico em Campo Mourão

Nesta sexta-feira (27), o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, estará em Campo Mourão para formalizar a assinatura de um importante Termo de Cooperação. O objetivo é viabilizar a criação do Parque Tecnológico na região, um projeto que visa transformar a cidade em um centro regional de inovação.

Investimento de R$ 24 milhões

O empreendimento contará com um investimento inicial de R$ 24 milhões. Este aporte financeiro é destinado a consolidar Campo Mourão como um polo de inovação, com potencial para gerar empregos e aumentar a renda local, além de impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da ciência e tecnologia.

Impacto na Comunidade

A criação do Parque Tecnológico é vista como uma oportunidade para fomentar o crescimento econômico da região. O projeto não só criará novas vagas de trabalho, mas também incentivará a formação de parcerias entre empresas, instituições de ensino e o governo, promovendo um ambiente propício à inovação.