Petrobras Descobre Petróleo de Alta Qualidade no Campo de Marlim Sul

A Petrobras identificou a presença de petróleo em um poço exploratório no campo de Marlim Sul, situado no pré-sal da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Segundo o comunicado divulgado aos investidores nesta quinta-feira, o óleo encontrado foi classificado como de 'excelente qualidade'.

Localização e Detalhes do Poço

O poço 3-BRSA-1397-RJS está localizado a 113 quilômetros da costa de Campos dos Goytacazes, em uma profundidade de água de 1.178 metros. Para melhor visualização, essa distância é equivalente a 31 estátuas do Cristo Redentor colocadas uma sobre a outra.

Processo de Descoberta

A presença de petróleo foi constatada por meio de perfis elétricos, indícios de gás e coleta de fluido. As amostras seguirão para análises laboratoriais que ajudarão a caracterizar as condições dos reservatórios e dos fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área.

Objetivo da Exploração

A exploração no pré-sal é parte da estratégia da Petrobras para recompor as reservas de petróleo em áreas maduras, garantindo a sustentabilidade da empresa e atendendo à demanda energética do país, especialmente em um período de transição para fontes de energia diversificadas.

Histórico e Importância da Bacia de Campos

Descoberto em novembro de 1987, o campo de Marlim Sul é operado exclusivamente pela Petrobras. Na Bacia de Campos, além de Marlim Sul, estão os campos de Marlim e Marlim Leste. Esta bacia é a segunda maior produtora de petróleo do pré-sal, responsável por 7% do total, ficando atrás da Bacia de Santos, que lidera com 78%.