Jovens em Socioeducação de Maringá Finalizam Curso de Panificação

Em Maringá, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas concluíram recentemente um curso de panificação e confeitaria, promovido em parceria com o Instituto de Capacitação e Integração Social (ICIS).

Capacitação e Autonomia

O curso busca promover a autonomia e a reintegração social dos jovens, oferecendo-lhes habilidades práticas que podem facilitar a entrada no mercado de trabalho e fomentar o empreendedorismo.

Outras Formações Disponíveis

Além da panificação e confeitaria, os jovens têm acesso a cursos de corte de cabelo masculino e barbearia, corte e costura, e manutenção predial, ampliando suas oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br