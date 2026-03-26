Defesa Civil de SP emite alerta para chuvas intensas até sexta-feira

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas ocorrendo entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27) em várias regiões do estado. Esse fenômeno é causado pela presença de áreas de instabilidade associadas à umidade e ao transporte de calor na atmosfera.

Previsão do Tempo para a Capital e Região Metropolitana

Nesta quinta-feira, espera-se uma formação de instabilidades, especialmente na capital paulista, na Região Metropolitana e na Baixada Santista. As chuvas podem ocorrer em forma de pancadas, variando de intensidade moderada a forte.

Condições Climáticas para Sexta-feira

Na sexta-feira (27), o sol deve aparecer entre nuvens em grande parte do estado, mantendo a sensação de tempo abafado. A continuidade do transporte de umidade tende a favorecer a formação de novas instabilidades, com probabilidade de pancadas de chuva nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Recomendações de Segurança da Defesa Civil

A Defesa Civil recomenda que a população em áreas de risco redobre a atenção devido à possibilidade de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente onde as chuvas forem intensas. Durante as chuvas, é aconselhável evitar áreas alagadas e não enfrentar enxurradas. Caso se observem sinais de instabilidade, como rachaduras em construções ou inclinação de árvores, é importante evacuar o local imediatamente.