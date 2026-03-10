Casos de Mpox no Brasil Atingem 140 em 2026, Segundo Ministério da Saúde

O Brasil registrou um aumento no número de casos confirmados de Mpox, totalizando 140 desde o início de 2026, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (9). Apesar do crescimento dos casos, não houve registro de mortes relacionadas à doença até o momento. Além dos casos confirmados, há 539 suspeitas sob investigação e 9 casos considerados prováveis.

Distribuição dos Casos por Estado

São Paulo lidera o número de casos confirmados de Mpox no Brasil, com 93 ocorrências. Em seguida, está o Rio de Janeiro com 18 casos, e Rondônia com 11. Em janeiro, a soma de casos confirmados e prováveis era de 68, subindo para 70 em fevereiro e 11 em março.

O que é a Mpox?

A Mpox é uma doença viral zoonótica semelhante à varíola humana, porém geralmente menos letal. A transmissão para humanos pode ocorrer através do contato com indivíduos infectados, materiais contaminados ou animais silvestres portadores do vírus Mpox.

Sintomas e Recomendações

Os sintomas mais comuns da Mpox incluem erupções cutâneas, linfonodos inchados, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza. Pessoas que apresentem sintomas suspeitos devem procurar uma unidade de saúde para avaliação e evitar contato próximo com outras pessoas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br