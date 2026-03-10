Mega-Sena Sorteia Prêmio Acumulado de R$ 60 Milhões Nesta Terça-feira

O concurso 2.982 da Mega-Sena promete agitar a noite desta terça-feira com o sorteio de um prêmio acumulado em R$ 60 milhões. As seis dezenas serão reveladas a partir das 21h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na emblemática Avenida Paulista, em São Paulo.

Transmissão ao Vivo

Os interessados poderão acompanhar o sorteio ao vivo por meio do canal da Caixa no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, oferecendo diversas opções para não perder nenhum detalhe do evento.

Como Participar

As apostas para o concurso podem ser realizadas até as 20h, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa no território nacional ou pela internet, no portal Loterias Caixa. O custo do jogo simples, que permite escolher seis números, é de R$ 6.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br