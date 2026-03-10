spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mega-Sena Sorteia Prêmio Acumulado de R$ 60 Milhões Nesta Terça-feira

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso 2.982 da Mega-Sena promete agitar a noite desta terça-feira com o sorteio de um prêmio acumulado em R$ 60 milhões. As seis dezenas serão reveladas a partir das 21h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na emblemática Avenida Paulista, em São Paulo.

Transmissão ao Vivo

Os interessados poderão acompanhar o sorteio ao vivo por meio do canal da Caixa no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, oferecendo diversas opções para não perder nenhum detalhe do evento.

Como Participar

As apostas para o concurso podem ser realizadas até as 20h, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa no território nacional ou pela internet, no portal Loterias Caixa. O custo do jogo simples, que permite escolher seis números, é de R$ 6.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Casos de Mpox no Brasil Atingem 140 em 2026, Segundo Ministério da Saúde
Casos de Mpox no Brasil Atingem 140 em 2026, Segundo Ministério da Saúde
Próximo artigo
Adolescente de 14 anos sofre acidente de motocicleta em Londrina
Adolescente de 14 anos sofre acidente de motocicleta em Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares