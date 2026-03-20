Brasil Brilha com Novos Ouros na Natação Paralímpica em Barcelona

Arthur Xavier e Beatriz Flausino elevaram o Brasil ao topo do pódio na etapa de Barcelona das World Séries de natação paralímpica, ampliando o número de medalhas de ouro do país na competição.

Desempenho de Arthur Xavier

O nadador mineiro Arthur Xavier destacou-se nos 100 metros livre na classe S14, estabelecendo um novo recorde mundial com o tempo de 50s90. Ele superou a marca anterior do britânico William Ellard, vigente desde abril de 2025. No dia seguinte, Xavier conquistou nova vitória nos 200m livre, completando a prova em 1min55s75 e vencendo competidores de Hong Kong e Finlândia.

Vitória de Beatriz Flausino

Beatriz Flausino, campeã mundial na classe S14, garantiu o ouro nos 100m peito em uma disputa multiclasses. Com o tempo de 1min14s66, ela superou adversárias da Espanha e da Holanda, que ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Participação Brasileira

A delegação brasileira em Barcelona conta com cinco atletas e continua a competir até domingo. No segundo dia de competições, Laura Sanches, uma jovem nadadora da classe S14, conquistou um quarto lugar nos 200m livre, após ter levado ouro nos 100m livre na categoria juvenil no dia anterior.