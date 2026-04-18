Lula reforça proposta de jornada 5×2 e critica desigualdade nos ganhos trabalhistas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender, neste sábado (18), o fim da jornada de trabalho 6×1 e a redução da carga horária semanal durante o Fórum Democracia Sempre, realizado em Barcelona, na Espanha. Lula destacou que os avanços tecnológicos e o aumento da produtividade precisam beneficiar também os trabalhadores de menor renda, e não apenas os mais ricos.

Segundo Lula, a proposta enviada recentemente ao Congresso Nacional prevê a diminuição da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, com garantia de dois dias de descanso remunerado, sem redução de salário. A medida sugere a adoção do modelo 5×2, em que o trabalhador atua por cinco dias e descansa por dois.

O presidente afirmou que a democracia perde credibilidade quando não responde aos anseios da população, especialmente dos mais pobres. Ele ressaltou que o progresso social é fundamental para fortalecer a democracia e reduzir desigualdades.

A proposta do governo conta com grande apoio popular, mas enfrenta resistência de setores empresariais. O debate sobre a jornada de trabalho ganhou destaque após pesquisas mostrarem que a maioria dos brasileiros até 40 anos apoia o fim da escala 6×1.

O Fórum Democracia Sempre reúne líderes de países como Brasil, Espanha, Colômbia, Chile e Uruguai, além de representantes de outras nações. No evento, Lula também criticou conflitos armados e defendeu o fortalecimento do diálogo internacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br