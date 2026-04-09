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Distribuição de Novos Policiais no Paraná: Reforço Estratégico para a Segurança

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de abril de 2026 10:59

Sumário

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) anunciou a distribuição de 2.583 novos policiais militares, resultado do concurso recente para soldado. Este reforço visa aprimorar a segurança pública em todo o estado, através de uma alocação estratégica baseada nas escolhas dos candidatos durante o processo seletivo.

Estratégia de Distribuição

A alocação dos novos policiais foi planejada conforme as Regiões de Concorrência escolhidas pelos candidatos na inscrição. A distribuição tem como objetivo atender às necessidades específicas de cada área, garantindo um aumento operacional equilibrado entre os comandos regionais.

Repartição Regional

As vagas foram divididas da seguinte maneira: 1ª Região (Curitiba, Região Metropolitana e Litoral) receberá 1.010 policiais, a 2ª Região (Londrina e Norte) contará com 412 novos policiais, a 3ª Região (Maringá e Noroeste) terá 481, a 4ª Região (Ponta Grossa e Campos Gerais) receberá 287, e a 5ª Região (Cascavel, Oeste e Sudoeste) será reforçada com 393 policiais.

Impacto na Segurança Pública

O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, ressaltou que essa distribuição visa fortalecer o policiamento ostensivo e aumentar a capacidade de atuação em todo o estado, promovendo assim uma maior proteção para a população paranaense.

Formação e Capacitação

O curso de formação dos novos policiais tem início previsto para maio, com um foco em capacitação técnica e operacional adaptada às características regionais. Após o período de formação e estágio, os soldados serão promovidos a soldado de 1ª classe, com um salário de R$ 6.101,87, além de auxílio-alimentação de R$ 834,74.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

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