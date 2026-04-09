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Mutirão de Perícias Médicas do INSS Realiza 13 Mil Atendimentos Neste Fim de Semana

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de abril de 2026 10:30

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O Ministério da Previdência Social, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), organiza um mutirão de perícias médicas que ocorrerá nos dias 11 e 12 de abril. A ação visa realizar mais de 13 mil atendimentos em várias cidades de 12 estados brasileiros. O objetivo é atender tanto os benefícios por incapacidade quanto os assistenciais.

Agilidade no Atendimento

Os mutirões são uma estratégia para garantir mais agilidade na análise dos benefícios, reduzindo o tempo de espera dos cidadãos. As perícias serão realizadas presencialmente e via Perícia Conectada, uma modalidade de teleatendimento que amplia o acesso, especialmente em regiões com poucos profissionais peritos.

Como Participar

Os interessados podem acessar a lista de municípios com vagas disponíveis para agendamento no site do Ministério da Previdência Social. Ao agendar a avaliação médica, é importante comparecer à agência na data e horário marcados.

Informações Adicionais

Para mais informações, os cidadãos podem ligar para o telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o aplicativo Meu INSS. Esses canais também permitem remarcações ou antecipações de perícias.

Mutirões adicionais estão programados para os dias 25 e 26 de abril, proporcionando oportunidades contínuas para aqueles que não conseguiram participar anteriormente.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

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