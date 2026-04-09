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Mega-Sena Sorteia Prêmio de R$ 20 Milhões Nesta Quinta-feira

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de abril de 2026 10:09

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O concurso 2.994 da Mega-Sena promete agitar a noite desta quinta-feira com um prêmio acumulado de R$ 20 milhões. O sorteio ocorrerá a partir das 21h, no Espaço da Sorte, localizado na icônica Avenida Paulista, em São Paulo.

Como Participar

Interessados em concorrer ao montante podem realizar suas apostas até as 20h, no horário de Brasília. As apostas estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o território nacional ou, se preferirem, pela internet, através do site oficial das Loterias Caixa.

Transmissão do Sorteio

Para aqueles que desejam acompanhar o sorteio ao vivo, a Caixa disponibilizará transmissões em tempo real pelo seu canal no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa. Assim, os apostadores poderão conferir instantaneamente se são os mais novos milionários do país.

Detalhes do Jogo

O valor para uma aposta simples, que permite a seleção de seis números, é de R$ 6. Este é o formato mais tradicional e acessível para os jogadores que desejam tentar a sorte.

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