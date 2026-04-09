Líder Indígena Nahu Kuikuro Aprendeu Português para Proteger Aldeia no Xingu

Na década de 1940, o líder indígena Nahu Kuikuro aprendeu a língua portuguesa como estratégia para defender a aldeia Ipatsé, localizada no Alto Xingu. Segundo o escritor Yamaluí Kuikuro Mehinaku, neto de Nahu e autor da biografia “Dono das palavras: a história do meu avô”, essa foi uma ação pioneira entre os indígenas da região.

O livro, publicado pela Editora Todavia, recebeu o Prêmio da Biblioteca Nacional no ano passado. Yamaluí participou recentemente do Acampamento Terra Livre, em Brasília, evento que reúne milhares de indígenas para discutir políticas públicas e promover intercâmbios culturais.

Ao dominar o português, Nahu conseguiu impedir interferências externas e proteger as tradições de seu povo. Ele também desempenhou papel fundamental na fundação do Parque Indígena do Xingu e foi interlocutor confiável dos irmãos Villas-Boas, conhecidos indigenistas que realizaram expedições na região.

Órfão de pai, Nahu aprendeu o português inicialmente motivado pelo interesse da família em obter roupas e outros bens dos brancos. Posteriormente, atuou como tradutor entre sua etnia e não indígenas, o que lhe rendeu o título de “dono das palavras”.

Com o tempo, tornou-se poliglota, dominando as línguas das 16 etnias do Rio Xingu, apesar das diferenças entre elas. Essa habilidade foi estratégica para a proteção de sua cultura e território.

O neto destaca que Nahu influenciou diretamente a demarcação da terra indígena em 1961, assinada pelo presidente Jânio Quadros. Além do domínio linguístico, ele era mestre em cantos e conhecimentos tradicionais e incentivava as novas gerações a estudarem para continuar defendendo o território.

Após a morte do avô, em 2005, Yamaluí dedicou-se a registrar sua história em livro para garantir que o legado fosse reconhecido e valorizado, especialmente diante da pouca presença de personagens indígenas nos currículos escolares da região.

O escritor ressalta a importância de preservar as memórias e a cultura indígena para as futuras gerações, destacando que a história de Nahu Kuikuro é um exemplo de resistência e liderança.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br