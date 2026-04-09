Orquestra Sinfônica do Paraná Celebra Quatro Décadas com Lançamento de Livro

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) está celebrando quarenta anos de história com o lançamento de um livro que destaca sua trajetória desde 1985. A iniciativa visa homenagear o legado musical construído ao longo dessas décadas.

Repertório e Contribuição Artística

Ao longo dos anos, a Orquestra acumulou um impressionante repertório, com mais de 900 obras de cerca de 250 compositores diferentes. Essa vasta coleção reflete a diversidade e a riqueza da música clássica, bem como o compromisso da OSP com a promoção cultural.

Comemoração e Legado

O livro lançado em comemoração aos 40 anos da OSP não apenas celebra o passado, mas também destaca a importância da orquestra no cenário cultural do Paraná. A publicação é uma forma de preservar a memória e inspirar futuras gerações de músicos e apreciadores da música clássica.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br