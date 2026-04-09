Flamengo vence Cusco na estreia da Libertadores 2026 em jogo na altitude

O Flamengo iniciou a campanha na Copa Libertadores 2026 com uma vitória por 2 a 0 contra o Cusco, do Peru, na noite de quarta-feira (8), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, localizado a 3.400 metros de altitude.

Apesar do desafio imposto pela altitude, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim dominou a partida, mantendo o controle do jogo mesmo em ritmo mais lento. O primeiro tempo terminou sem gols, mas aos 13 minutos da etapa final, Bruno Henrique abriu o placar após cruzamento de Ayrton Lucas.

O Cusco chegou a marcar aos 18 minutos, porém o gol foi anulado por impedimento. Com a equipe peruana mais ofensiva, o Flamengo aproveitou os espaços e ampliou aos 46 minutos com Arrascaeta.

Com o resultado, o Flamengo lidera o Grupo A da competição e agora foca no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Fluminense no próximo sábado (11), antes de voltar a atenção para a Libertadores, com duelo marcado contra o Independiente Medellín, da Colômbia.

Na mesma rodada, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, pelo Grupo F. O Junior abriu o placar com pênalti convertido por Téo Gutiérrez, enquanto Ramón Sosa igualou para o Verdão na segunda etapa.

Outro destaque brasileiro foi o Mirassol, que venceu o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, em casa, com gol de João Victor, garantindo os primeiros pontos na Libertadores.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br