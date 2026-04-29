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Conselho de Ética da Câmara adia decisão sobre deputados acusados de quebra de decoro

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Atualizado: 29 de abril de 2026 4:29

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adiou, nesta semana, a análise do processo que investiga os parlamentares Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) por suposta quebra de decoro parlamentar.

A decisão de postergar a deliberação ocorreu após um pedido de vista apresentado pelo deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição. Com isso, a definição sobre possíveis punições aos envolvidos deve ocorrer na próxima semana.

Os deputados são investigados por terem participado da invasão à mesa diretora da Câmara, em agosto do ano passado, quando impediram o presidente da Casa, Hugo Motta, de ocupar sua cadeira no plenário. O episódio ocorreu durante protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e em defesa da votação da anistia para atos do 8 de Janeiro.

O relator do caso, deputado Moses Rodrigues (União Brasil-CE), recomendou a suspensão do mandato dos três parlamentares por dois meses. Segundo ele, é necessário que o Parlamento reforce que não tolera ações que desrespeitem as normas da Casa.

Além disso, Marcos Pollon responde a outro processo relacionado ao mesmo episódio, em que o relator Ricardo Maia (MDB-BA) sugeriu a suspensão do mandato do deputado por 90 dias. Pollon também é acusado de ter feito ofensas pessoais ao presidente Hugo Motta durante a ocupação do plenário.

Com o adiamento, o Conselho de Ética deve retomar a discussão e votar as possíveis punições aos deputados na próxima reunião.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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