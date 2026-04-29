PMPR promove segundo dia de simpósio com foco em grandes eventos e gestão de crises

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O segundo dia foi marcado por uma série de painéis que abordaram desde o planejamento de grandes eventos internacionais até a atuação integrada diante de crises e desastres naturais em destinos turísticos
Fonte: www.pmpr.pr.gov.br
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