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PMPR promove segundo dia de simpósio com foco em grandes eventos e gestão de crises

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de abril de 2026 4:28

O segundo dia foi marcado por uma série de painéis que abordaram desde o planejamento de grandes eventos internacionais até a atuação integrada diante de crises e desastres naturais em destinos turísticos

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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