Confira o que abre e fecha em Londrina no feriado do Dia do Trabalhador

No feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, a Prefeitura de Londrina informa que a sede administrativa e demais órgãos municipais estarão fechados. As atividades normais retornam na segunda-feira, dia 4.

Serviços essenciais, como saúde, segurança pública, coleta de resíduos, plantão funerário da Acesf e atendimento do Samu, seguem em funcionamento durante o feriado, operando em regime de plantão ou escala especial. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Prontos Atendimentos (PAs) permanecem abertas, enquanto Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais serviços especializados não terão expediente.

Na área da educação, não haverá aulas nas escolas municipais, CMEIs e CEIs filantrópicos na sexta-feira, com retorno das atividades na segunda-feira.

O Parque Arthur Thomas estará aberto para visitação das 8h às 17h, de terça a domingo, incluindo o feriado. A Concha Acústica recebe o evento Sextou na Concha, com feira gastronômica e apresentação musical a partir das 18h.

Os cemitérios municipais funcionarão normalmente das 8h às 18h, e o plantão funerário da Acesf estará disponível 24h pelo telefone (43) 3372-7850. Serviços administrativos da Acesf e da Agência do Trabalhador não terão expediente no dia 1º.

A coleta de lixo domiciliar e o funcionamento do Terminal Rodoviário permanecem sem alterações. O transporte coletivo segue a tabela de sábado no feriado. A coleta de recicláveis será antecipada ou adiada conforme a cooperativa responsável. Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estarão fechados somente no dia 1º.

O Hospital Veterinário Municipal funcionará em regime de plantão, enquanto o atendimento administrativo do Bem-Estar Animal retorna na segunda-feira. Para informações sobre animais soltos, a população pode acionar a Guarda Municipal pelo 153.

Os setores administrativos da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e processos de trânsito estarão fechados até domingo, com prazos prorrogados para o dia 4 de maio.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br