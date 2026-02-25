quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Paraná Destaca Potencial em Comércio Internacional no Comexhoje 2026

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo destaca o potencial do Paraná em evento de comércio internacionalFoto: Invest Paraná

O evento Comexhoje 2026 reuniu importantes lideranças da indústria e do agronegócio para discutir as tendências, desafios e oportunidades no comércio internacional ao longo do ano. O encontro destacou a importância do Paraná no cenário global.

Participação dos Secretários Estaduais

Os secretários estaduais do Paraná participaram de diversos painéis durante o evento, abordando temas cruciais como infraestrutura e agronegócio. A discussão focou em como o Estado pode ampliar sua presença global, explorando novas oportunidades de mercado.

Oportunidades para o Paraná

Durante os painéis, foram apresentadas estratégias para o desenvolvimento econômico do Paraná. A infraestrutura robusta e o setor agro são vistos como pilares para o crescimento e competitividade do Estado no comércio internacional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

