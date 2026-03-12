Homem é Detido por Tráfico de Drogas e Motocicleta Adulterada em Londrina

Na tarde desta terça-feira (11), a Polícia Militar do Paraná deteve um jovem de 20 anos por tráfico de drogas e adulteração de veículo no bairro Aeroporto, em Londrina. A apreensão ocorreu durante uma operação de fiscalização de trânsito.

Detalhes da Operação Policial

O 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou a abordagem durante uma blitz na Rua Alziro Zarur. O suspeito tentou escapar da fiscalização dirigindo uma motocicleta Honda/CG 150 Titan entre veículos e o meio-fio, mas foi interceptado pela equipe policial.

Irregularidades Encontradas

Ao abordar o condutor, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a motocicleta apresentava numerações de chassi e motor suprimidas, indicando adulteração.

Apreensão de Drogas

Durante a busca, os policiais encontraram 636 gramas de substância semelhante à maconha, dividida em 29 porções, dentro de uma mochila de entregas. Além disso, foram apreendidos R$ 17 em dinheiro, embalagens de seda e um celular.

Encaminhamento do Suspeito

O suspeito foi detido em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo e levado à Central de Flagrantes do município para as providências legais.

