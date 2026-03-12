Crescimento de Empresas no Paraná Atinge 15% em Fevereiro, Revela Junta Comercial

O estado do Paraná registrou um aumento significativo no número de novas empresas durante o mês de fevereiro, com um crescimento de 15%, conforme dados divulgados pela Junta Comercial. Este incremento resulta em um total de 33.927 novos negócios estabelecidos no ano até o momento.

Panorama Atual das Empresas no Paraná

Com o desempenho observado em fevereiro, o Paraná alcançou um total de 2.009.530 empresas ativas. Destas, 1.925.240 são matrizes e 84.290 são filiais, refletindo a robustez e dinamismo do ambiente empresarial na região.

Impacto do Crescimento Econômico

O crescimento no número de novas empresas sugere um ambiente econômico favorável no Paraná, impulsionado por políticas de incentivo e um mercado em expansão. Este cenário pode atrair ainda mais investimentos e fortalecer a economia local.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br