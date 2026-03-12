Copel Moderniza Usina Parigot de Souza com Investimento de R$ 300 Milhões

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) deu início a um projeto de modernização significativo na Usina Parigot de Souza, localizada em Antonina. O investimento, que totaliza R$ 300 milhões, visa atualizar os equipamentos essenciais para a conversão de energia hidráulica em elétrica.

Equipamentos Atualizados

O projeto de modernização inclui a substituição de geradores, bicos injetores, reguladores de tensão e velocidade, além do sistema de resfriamento e auxiliares. Esses componentes são fundamentais para o funcionamento eficaz das turbinas e geradores da usina.

Impacto Esperado

Com essas atualizações, a Copel espera melhorar a eficiência energética da Usina Parigot de Souza, garantindo uma produção de energia mais confiável e sustentável. O projeto também visa aumentar a vida útil da usina e reduzir custos operacionais a longo prazo.