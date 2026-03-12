spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Copel Moderniza Usina Parigot de Souza com Investimento de R$ 300 Milhões

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo do Estado do Paraná

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) deu início a um projeto de modernização significativo na Usina Parigot de Souza, localizada em Antonina. O investimento, que totaliza R$ 300 milhões, visa atualizar os equipamentos essenciais para a conversão de energia hidráulica em elétrica.

Equipamentos Atualizados

O projeto de modernização inclui a substituição de geradores, bicos injetores, reguladores de tensão e velocidade, além do sistema de resfriamento e auxiliares. Esses componentes são fundamentais para o funcionamento eficaz das turbinas e geradores da usina.

Impacto Esperado

Com essas atualizações, a Copel espera melhorar a eficiência energética da Usina Parigot de Souza, garantindo uma produção de energia mais confiável e sustentável. O projeto também visa aumentar a vida útil da usina e reduzir custos operacionais a longo prazo.

0
spot_img
Artigo anterior
Crescimento de Empresas no Paraná Atinge 15% em Fevereiro, Revela Junta Comercial
Crescimento de Empresas no Paraná Atinge 15% em Fevereiro, Revela Junta Comercial
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares